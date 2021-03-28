全台水庫拉警報。(達志影像/shutterstock)

面對台灣適逢半世紀以來最大旱象，國民黨質疑蔡政府4年投入1100億，編列前瞻基礎建設預算，卻未解決缺水問題，如今水情越來越吃緊，殃及民生用水。國民黨立委賴士葆26日在臉書寫下，為什麼天文數字的前瞻治水卻不能解決缺水的問題，「真的讓人不勝唏噓」。

賴士葆在臉書指出，2016年行政院歷經15次研商，水利署15次的會議與現勘，前瞻計畫將斥資2507億元用於水環境建設，目標讓台灣不缺水，但當時看似美好的未來，經過5年、預算已經執行過半，為什麼天文數字的前瞻治水卻不能解決缺水的問題？「我們的前瞻計畫規劃的很多不是前瞻性的建設，例如一堆休憩觀光用途的親水建設只是顯現政績的亮點，卻不是解決水資源的關鍵問題。」

國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

國民黨日前舉行「蔡政府花錢如流水，卻不能幫人民留水」記者會。（趙婉淳攝）

如今台中、苗栗地區供水狀況即將面臨「供五停二」，賴士葆對此指出，是不是很大的諷刺？賣場的大水桶儲水容器被搶購一空，有透天厝的加買鐵桶水塔，家家戶戶如臨大敵，因為水是民生必需品，只是再如何努力的囤積，也只能夠囤積幾天的量，乾旱依舊，未來要如何因應才是更嚴肅的問題。

賴士葆質疑，政府的前瞻預算水建設不是說好要解決缺水風險，為何老天不下雨就無法正常的供水？處在沙漠地帶的以色列，降雨量只有台灣的10分之1，為什麼他們的再生水、淡化海水、汙水回收等技術可以創造沙漠奇蹟。

而政府規劃預計明年要開徵大戶耗水費，賴士葆直言，其實5年前就立法通過用水大戶要徵收耗水費，但一直都沒有落實，就連漏水率的改進，最近經濟部才下定決心要向東京看齊，這也令他覺得「現在才發現節流的重要會不會太遲？雖然開始努力做總比不做得好！」

不少網友則是留言表示「超前部署，好戲在後頭」、「治水治到沒水可用厲害啊」、「錢如流水，不知道流向那了」。

面對國民黨抨擊前瞻預算，蘇貞昌27日表示，錢花在建設上，每一分都是值得的，今天台灣面臨百年來最嚴重旱災，我們還能撐到現在，就因為政府有花錢「前瞻部署」。

(中時新聞網)