盧秀燕強調，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止，據我的了解，中央都沒有這樣的打算」。（陳世宗攝）

前總統馬英九日前表示，現階段解決能源問題的方法就是重啟核四，甚至傳出藍營學者已經在評估核四遷移到台中的可能性。15日經記者詢問馬英九核四是否真的會移到台中重啟，馬英九竟然回答「應該要！」台中市長盧秀燕堅決表態說，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止；據我了解，中央及台中市選區的立委都沒有這樣的打算」。

黃守達說，根據《今週刊》所做民調，有42.7％的民眾，認為若因天然災害，發生像福島核電廠的輻射外洩事故，造成的生命財產損害程度將比福島更嚴重。且有高達66％的民眾支持再生能源取代核能發電。足見全台民眾對於非核家園的期待與核能災害的恐懼。

黃守達指出，2016年中興大學環工系教授莊秉潔對於核四的模擬研究指出，一旦核四發生爆炸，輻射擴散最遠可達屏東的三地門。福島的實例就擺在眼前，國民黨難道會不知道核災發生的嚴重性嗎？

黃守達表示，不管核電廠蓋在那裡，一但發生狀況，台中絕對無法倖免於難，相信這道理盧市長也非常了解，今天也才會在議事堂大聲說她反核。也希望盧市長可以堅持下去，勿讓黨意凌駕於市民的健康，應勇敢呼籲台中市民，一起來為8月的重啟核四公投，投下「不同意」票！

盧秀燕強調，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，3、40年來台中人貢獻最大、受害也最大，所以假如中央執意要在台中增加核電機組的話，「我跟台中人都堅決反對，不過到目前為止；據我了解，中央及台中市選區的立委都沒有這樣的打算」。

(中時 )