台中捷運攜手中信兄弟球隊，打造文心崇德車站為棒球主題車站，22日熱鬧開箱。（林欣儀攝）

台中在地球隊也跟上捷運風。配合台中捷運綠線將於25日開始試營運，中捷公司攜手中信兄弟，將文心崇德站打造成黃色風格的「猛瑪‧鋼鐸拉」主題車站，市長盧秀燕22日為全新改裝的車站開箱，她強調，這是全國唯一常設主題車站，要讓中部第一條捷運不只是交通運輸工具，也是戀愛、旅遊的好地方。

有別於台中捷運綠線統一的綠色系風格，許多民眾最近踏進文心崇德站、都感覺眼睛為之一亮，不但閘門、詢問台等設計都使用中信兄弟的亮黃色系，沿著階梯往上走還可以看到中信球員的人形立牌，讓車站更顯活潑。

中捷公司22日舉辦文心崇德站開箱記者會，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters以精采熱舞為車站注入新活力。盧秀燕說，文心崇德站距離洲際棒球場相當近，經市府與中信兄弟討論，決定打造棒球特色車站，將是全國唯一的常設性主題車站，中捷綠線未來不只是中部第一條捷運，也將會是最好玩、最有趣的捷運。

「各位乘客，列車即將來到文心崇德站」，中信球員林智勝當場客串臨時廣播員，從25日試營運開始，市府也邀請中信兄弟明星球員不定時、或配合球季進行廣播，藉此與球迷增加互動。中信兄弟領隊劉志威強調，未來會做好主題車站示範，盼讓民眾來到車站就提前感受球場氣氛，也會不定時由啦啦隊Passion Sisters與球隊吉祥物小翔來擔任一日站務員。

台中捷運公司表示，中捷與中信兄弟聯手打造文心崇德主題車站，以球團今年度最新口號「BRACE」的設計概念，不只內部設計特殊，入口處就有中信兄弟迎接旅客的意象，盼讓球迷在車站每個角落都能感到到主場球隊帶來的驚喜。

(中時 )