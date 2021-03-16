台北市議員林穎孟今（16）日在臉書點名同為北市議員的徐巧芯、前總統馬英九等人是「狂愛核四超人」，批他們一個比一個更不負責任，一次又一次傷害台灣的民主。對此，徐巧芯反擊酸林穎孟是假面甜心，問她助理勞資糾紛處理好了沒？並警告，「還有很多料我先放口袋」「不要惹我喔」。

針對林穎孟指控，徐巧芯今透過臉書回應，「照片很可愛！不過妳助理勞資糾紛處理好了沒？還是妳是傳說中的勞運超人？」她表示，挺核反核各有自己的論述，但至少自己不會一面說支持勞工權益，一面打壓助理，要求員工超時加班也沒加班費、不按時繳交員工的勞健保、不給自己支持的七天假、在勞資協議期間資遣員工等。

遭林穎孟稱是「狂愛核超人」，徐巧芯反擊，酸對方是假面甜心。（圖／摘自林穎孟臉書）

徐巧芯認為，自己支持的立場就要勇於面對，她支持以核養綠、核能做為我國基載電力，就會大聲說、大方面對，因為誠實交代自己的主張，是一個政治人物最基本應該做到的。

徐巧芯強調，比起某些臨陣脫逃或假中立的人，她從來不逃避自己的立場，且看不起那些針對各個議題不敢表態的人，無論藍綠白都一樣。徐巧芯也說，從來沒有假裝自己不是擁核派，先前在選議員時有參加一場辯論會，就發表過對以核養綠公投，以及核能發電的支持，所以也不可能因有人意見不同，或網軍出動發一些扭曲的哏圖，就假裝自己是反核。

能源政策是一個可以辯論的議題，徐巧芯挺核，也尊重反核派的立場。徐巧芯表示，不過就是公投投不同的選項而已，但有些人要把人家的話超譯、扭曲、無限上綱，又是另外一回事，她也酸說，至少自己不會一邊說好支持勞權，結果聘用的助理都說她是假面甜心。

(中時新聞網)