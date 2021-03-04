民進黨立委陳亭妃指稱，過去金鑽鳳梨等台灣蔬果種植技術外流大陸，是國民黨害的，隨即遭駁斥，今（4）日她舉行記者會，點名國民黨高育仁家族的「21世紀基金會」，把台農17號金鑽鳳梨等多項品種引進大陸，導致技術、種苗外流，並批國民黨是忘記，還是害怕想起來？對此，網友狠酸，民進黨永遠都不會錯，真的是民主國家典範，竟監督起在野黨了。

陳亭妃直指國民黨很多人是大陸買辦的身分，在兩岸農業單位之間穿梭，因此技術、種苗外流，國民黨無法卸責。她提到，大陸農業部成立的「台灣農民創業園」，自2006年起在大陸各處成立，至今共28處，21世紀基金會則把台灣百年的農業基礎，當作和對岸做生意的資本，10多年間「以兩岸農業交流之名，行買辦之實」，2011年更與大陸福建省農業科學院簽約，聯合成立海峽現代農業院。

大陸1日起全面禁止台灣鳳梨進口，陳亭妃連日來指是國民黨害的，將台灣農業技術、種苗外流大陸。（本報資料照片）

2018年過世的孫明賢，曾在1992年至1997年擔任過農委會主委，陳亭妃表示，高育仁找他作為21世紀基金會的董事兼執行長，從2009年開始，孫就擔任大陸「台灣農民創業園」的名譽顧問，更曾公開表示「台灣優良農業品種不應對中國設限」，對於提供台灣的農業技術相當得意自滿。

陳亭妃質疑，當時擔任21世紀基金會農業心中主任的陳保基， 與大陸農業密切的來往關係，是否為馬英九讓陳保基擔任農委會主委的關鍵？並問這些國民黨買辦們，要不要出來說說，那8年以此拿到多少好處，是不是利用這樣來發財？記者會中，陳亭妃秀出的圖卡也寫著「技術品種出去，錢進來，買辦發大財」。

對此，網友表示，民進黨都執政多久了，不是國民黨就是馬總統，什麼錯都是國民黨的錯，沒其它台詞了嗎？「民進黨永遠不會錯，永遠是雙標黨」「民主甩鍋黨」，酸說「臺灣真的是民主國家典範，監督起在野黨了」。另有人表示，「死人不會說話」「大內宣就讚了」。

國民黨是忘記 還是害怕想起來？揭台灣技術種苗外流史，國民黨可以卸責嗎？ - ... 由陳亭妃發佈於 2021年3月3日 星期三

(中時新聞網)