台北市長柯文哲昨下令交通局研擬「認車不認人」新規定，只要民眾車輛欠繳停車費長達1個禮拜，所有北市公有停車場都不准停；對此新北市長侯友宜今出席活動受訪表示，他尊重台北市的想法，新北市如果要採取更強勢的執法，一定會從比例原則來做更完整的政策，「畢竟民眾有時只是一時忘記1個禮拜，就不讓他停到公有停車場，是否會給他帶來更多的困擾？」

侯友宜表示，很多事情都要經過評估，民眾有時候只是一時忘記一個禮拜，就不讓他停到公有市場，是否會給他帶來更多困擾，所以不是只有時間的長短問題，還要考慮到他到底欠繳多少費用、時間的長短、積欠費用的多少、還有個人以往紀錄，「要做好整體性的評估，然後再做強度的執法，才會符合比例原則」。

侯友宜說，我尊重台北市柯市長的想法，新北市如果要採取更強勢的執法，一定要從比例原則、多方面的考量才會來有一個完整的做法。

(中時 )