前監察院長王建煊推動無子西瓜社會福利基金會，募得3.8億元，用來照顧無子、無依靠的老人。無子西瓜基金會在林口推動「鑫淼天使居」長照機構，5日邀請新北市長侯友宜出席動工典禮，預計2022年啟用。

王建煊與妻子蘇法昭於2011年成立無子西瓜社會福利基金會，為無子無依的老人，提供更完善的長照服務。

東華書局已故創辦人卓鑫淼的遺孀卓劉慶弟，捐助無子西瓜基金會3.8億元善款，以其中3.2億元於林口區打造鑫淼天使居長照機構。

王建煊強調，想要打造讓無子長者安養的天使居念頭，已深耕許多年，近期與認識許久的卓劉慶弟再度聯繫，對方聽完他的想法便主動捐贈3.8億元善款圓夢，如果沒有卓劉慶弟，就沒有天使居，非常感謝她的善舉。

他也表示，鑫淼天使居選定林口區的主要原因，是鄰近林口長庚醫院，加上林口近年移入人口及長者多，類似的長照機構卻較少，特別需要長照機構。

侯友宜致詞時表示，台灣2025年將邁入超高齡社會，林口區人口每年成長13％，其中長者就佔11％，新北市府將持續擴增長照據點，讓長者有安養、安心的環境。無子西瓜基金會看到許多膝下無子長者面臨醫療等問題，決心投入長照工作，鑫淼天使居為新北市第1家同時具備居家式、社區式及機構式的綜合型長照機構。

新北市經濟發展局表示，鑫淼天使居為地下1層、地上4層建物，位於林口區文林公園對面，基地面積397坪、總樓地板面積905坪，將提供失能者26床、失智者18人、日間照護60人服務，另透過台達電協助裝設多項智能設備，如中央監控系統、毫米波偵測器、人臉辨識與人員移動軌跡追蹤系統等。

(工商 )