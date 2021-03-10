2020年全球受新冠疫情陰影籠罩，台灣去年1至11月新生兒僅14萬7千多名，創下歷史新低。群益金鼎證券董事長王濬智，持續鼓勵員工生育，「每年前三名出生的群益員工子女，可獲得生育賀禮」的獎勵，今年已邁入第五年，讓員工直呼「這對努力增產報國的我們，是很大的鼓勵！」

王濬智指出，去年大家處於疫情低氣壓的氣氛中，希望今年能散播滿滿的幸福感，同時期望同仁能夠在生育率下降的浪潮中，積極培育下一代。此外，群益以員工為重要資產，因此將持續關注員工生活質量、價值觀念，增進員工心理健康與幸福感，使所有員工均能樂在工作、樂在生活。

今年首位「群益寶寶」於元月六日誕生，父親是經紀部板橋分公司副理林俊豪，距離上胎相隔一年多，雖然加入群益僅半年左右，卻已體會到群益提供的福利政策完善。對於本次能夠獲得生育補助，表示相當驚喜，並感謝公司提供生育獎勵減輕生兒育女的經濟壓力，更直呼「有種喜從天降的感覺！」。

此外，另外，第二、三名分別為資訊部許瓈方及童秉煌，許瓈方本次生產為首胎，服務於群益一年多；童秉煌則於群益服務十年，今年喜獲一對龍鳳胎，雖極度歡欣，但同時壓力也不小，幸虧公司提供完善的福利措施，使他倍感安心。

(工商 )