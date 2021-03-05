一名28歲的北漂男，月入8萬目前存款300萬，更預計在2年後結婚，不過令他相當苦惱的是，應該將辛苦存下的積蓄拿去買房，還是將錢持續投入股票市場投資？「想請問這個情況下，該買房嗎？還是租房並把資金投入股市呢？」貼文發出後不少過來人建議打安全牌先買房，「保守投資，普通都是先有自住，再考慮長期投資」。

原PO在PTT的房產版上發文，表示他在台北大安區工作，月入穩定8萬元，另有300萬的存款不含股票，預計和女友在30歲結婚，而目前最困擾他的是不知該將存款拿去買房，還是持續投入股票市場，因為在東部老家有2間精華地段的房子，「我該買房嗎？還是租房並把資金投入股市呢？」

原PO也說明，他目前每個月都會固定投入0050、VTI、VXUS等已1年半的時間，未來也會持續買進持有。他說明，若是將存款全投入買房，將會影響資金運用，不過好處則是可以自由運用家裡的空間，更不必擔心房東突然說要賣房，但若將存款投入股票市場，他打算以每月2萬元來租房。說明自完身條件後，原PO客氣發問「以上還請各位前輩分享經驗了」。

貼文發出後不少過來人認為保守為宜可先買房，「如果你認為未來會繼續漲，買房每個月省租金，房子增值對自住來說是一種風險相對較小的選擇」、「買房跟租房的生活品質完全不同」、「有自己房子可以打造屬於自己的家，這是租房不容易體驗到的」、「如果股市很確定自己能獲利也不錯，但比起繳租金，在能力允許下還是推薦先買房」。

不過還是有網友給出不同意見，「你認為台北房子未來會繼續增值就買房，反之就投資股票下好離手，自己為自己的選擇負責吧」、「當然如果你從股市賺的錢，大於你繳給房東跟房價增幅的話，租房也沒差」。

(中時新聞網)