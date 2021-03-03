不少人努力打拼，期盼有日能晉升為有殼族，日前一名網友苦惱發文，他看了一間剛蓋好的6年新屋，不過位於頂樓，上網爬文後發現頂樓屋會有漏水、太熱等問題，由於他相當怕熱，因此發文徵求意見，沒想到貼文發出後，不少網友大推頂樓屋，點出一優勢，「只住頂樓，安靜無價」、「住新屋頂樓真的爽 世外桃源」。

原PO日前在PTT上發文表示，他決定在高雄買房，最近看了一間6年的新屋不過只剩下頂樓，讓他相當猶豫，於是上網爬文，發現不少人都指出買到頂樓屋最怕熱、怕漏水，不過有一派網友認為，這10年內建築工法有大改善，比較沒有熱和漏水問題。

原PO也補充說明，由於地點位於高雄，所以經評估後比較不擔心漏水問題，「漏水倒是其次，反正高雄一年根本下沒幾次雨，我反而比較害怕夏天被曬死」，於是發文詢問網友意見。

貼文發出後，不少網友回應，「比起頂樓 西曬才是可怕」、「頂樓天花板漏水直接找管委會處理」、「只要找到正確漏水點，倍克漏乳膠漆下去一切搞定」、「防水隔熱成本一年一兩萬就夠了，看你願不願意花」。

此外，不少人點出住頂樓的最大優點，就是安靜，「住頂樓超爽，不怕別人吵」、「頂樓要住5年了，從來就沒聽過什麼馬達運轉或是電梯聲」、「沒有噪音無價」、「住新大樓頂樓3年了，滿意」、「住頂樓8年電費都低於同棟平均，安靜更無價」，不過也有網友反推，「讀過投資客心得文，所以不買頂樓」。

(中時新聞網)