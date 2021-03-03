台灣有許多道地美食，用銅板價就能解決一餐，不過一名網友好奇發問，為何許多好吃的小吃店，都不會特別裝潢店面，更表示很多好吃的店面雖然價錢便宜，不過店內地板有裂痕、牆壁斑駁，擺上幾張折疊桌、塑膠椅子就解決，貼文發出後，不少網友回應，「沒必要啊，反正不裝潢生意也很好」、「裝潢後要漲價，你要嗎？」

原PO日前在PTT上發文表示，很多價格實惠、生意好的小吃店，到了用餐巔峰時刻總是大排長龍，不過店內卻沒有特別裝潢，只擺出幾張桌子、塑膠椅，甚至連冷氣都沒裝，夏天只開電風扇，廁所又舊又髒，「地板滿是裂痕、牆壁也斑駁」。

原PO也補充說道，這些店幾乎都是由上了年紀的老婆婆婆經營，兒子、女兒則是在一旁幫忙，雖然店內食物好吃又平價，但卻不整理環境，讓原PO相當納悶，「為什麼這種店都不裝潢一下啊？」

貼文發出後不少網友回應，「當地人吃的」、「因為沒必要花這個錢」、「反正不裝潢生意也很好」、「看你要吃東西還是吃裝潢啊」，不過也有人認為基本的環境衛生還是要有，「一堆又髒又熱，好意思說沒必要，基本的用餐環境還是要講究吧？」

另外，也有網友指出，由於沒有特別花裝潢店面的錢，才能將菜單價錢壓低，「裝潢要漲價你要嗎」、「成本都在食材上啊」，也有人認為，小吃店其實賺不多，要裝潢的話花費不小，「其實也沒賺什麼錢，就沒錢裝潢了」。

(中時新聞網)