小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】晶圓雙雄股東飆新高 籌碼趨凌亂

半導體股波段漲幅不小，吸引內資買盤湧入，配合2020年10月26日盤中零股交易上路，小資族狂搶，催化股東人數攀升。最新統計，晶圓雙雄台積電及聯電股東人數，分別突破90萬人及70萬人，IC設計龍頭聯發科也直逼9萬人，同步創下歷史新高；尤其台積電近一年來股東人數倍增，主要來自於零股股東人數在4個多月內大增30萬人。

【2】LINE Pay當機 上班族囧沒買飯錢

全台用戶數超過870萬人的LINE Pay，昨中午11點大當機，由於正值中午用餐、交易量大的時間，不少上班族哀號「無法使用」，若身上沒帶現金、真的會有買不到午餐的窘境；LINE Pay中午立刻發出聲明，已積極要求一卡通公司儘速排除障礙，造成用戶不便深感抱歉。一卡通公司也承諾，會確保消費者權益不受損。

【3】台灣對外貿易談判 掌更多話語權

美國總統拜登2月24日簽署行政命令，指示美國開始解決嚴重困擾汽車、消費電子產品、醫療用品等產業的晶片短缺問題。分析人士稱，這讓全球最大晶片供應者之一的台灣在參與任何自由貿易談判時，獲得更多籌碼。

【4】AZ價格不公布 藍委要求講清楚

我國上周從韓國取得11.7萬劑AZ疫苗，但衛福部長陳時中說，因簽保密協定，價格不能公布，國民黨立委曾銘宗表示，不能公布價格，並不合理，購買疫苗花的都是納稅人的錢，也是立法院通過的預算，難道要立院召開祕密會議來看花了多少錢？

【5】新竹以南水庫 蓄水量多低於2成

全台多地水情吃緊，恐危及竹科高科技廠運作，經濟部長王美花稱科學園區可「鑿井取水」引發外界「臨渴掘井」的質疑，她昨日強調，這次乾旱是56年來最嚴重的一次，目前為止還能有如此供水，實在是作了很多備援和調度的工作，抗旱水井就是備援的機制之一，絕非臨渴掘井，未來只要評估地下水豐沛、沒有地層下陷問題，就能進行。

(中時新聞網)