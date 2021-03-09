3月已經快過完3分之一，接下來的運勢又會如何發展？星座命理專家艾菲爾老師近日就在臉書發文，指出在3月財運旺翻天的4個星座男女，而且冠軍水瓶座在關鍵的3月16日之後，事業運也會跟著上升，尤其是從商的朋友，在和客戶簽約、洽談生意都變得超級順利！

第四名：天秤座

在3月天秤的心情很愉悅放鬆，事業上則衝勁十足，一直以來，你們對工作就很有想法，今年開始在組織、企劃能力方面更加進步，很順利就幫公司招來許多客戶和合作夥伴，公司長官也會注意到你們出色的能力，讓你們升職加薪，這樣的好成績更替你們招來貴人幫助。3月21日「金星」將進入你們的合作宮位，會有很好的合作夥伴或客戶找上門，可幫忙奠定之後一整年的事業基礎。

第三名：天蠍座

在這個月天蠍的偏財宮有「金星」照拂，將會迎來天將橫財的好運氣！建議你們可以在運氣特別好的時候買些彩券，抽獎中獎的機會非常高，也很容易就莫名獲得一些小錢財。而工作方面，如果保持穩定踏實地發展，就有望得到提拔，正財也會跟著興旺起來，特別是學習當個領導者，或朝部門主管的方向邁進，都能替你們招來更豐厚的薪資。

第二名：雙子座

本月雙子的事業宮有「金星」照耀，讓你們賺錢比過往還要更加輕鬆，面剁工作發展也變得積極起來，建議你們可以在職場上多擴展自己的交際圈，可以帶來更強的工作機會或薪資，特別是加薪、獎金的部分絕對不會感到失望，可能是受到上司賞識而加薪，或時不時給予獎金作為獎勵。此外，有在投資的雙子，可短線投資求取高額回報，3月是利攻也利守的一個月。

第一名：水瓶座

這個月，有吉星「金星」在財帛宮加持守護，水瓶的正財和偏財同時大旺，收入直線上漲，一定不要錯過這個大好時機！特別是3月16日代表商業的「水星」也進入你們的財帛宮，對於從商的水瓶非常有利，在和客戶、合作夥伴談生意時都可以異常順利，案子一件件地完成。而在創業的水瓶，建議你們不要單打獨鬥，請多與團隊合作，因為團結力量大，可以讓你們變得更加輕鬆、游刃有餘。

(中時新聞網)