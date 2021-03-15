從2020年12月至2021年2月底的三個月期間，瑞典快時尚業者H＆M業績受影響程度低於預期。3月上半月隨著上百家店面陸續重開營業，故業績至少都成長一成左右。
15日，這家全球第二大服裝零售業者表示，第一季銷售淨額年減27％，若以當地匯價計算則減21％，至401億克朗約47.2億美元。同時，也優於市場普遍預估值，將衰退三成左右。
H＆M表示，由於新冠疫情所致，高達1,800多家實體店面都被迫要暫時歇業，故銷售業績也稍受影響。不過，從2月初以來，許多店可以陸續重開營業，故至本季結束，還剩約1300家商店需暫時關閉。
H＆M指出，在1日至13日期間，若以當地貨幣計算的話，很多國家的營收都增加10％。這也包括H＆M最大市場德國，因為很多德國門市也慢慢重新開幕。截至13日止，H＆M全球約5,000家店面中，還有900家左右，因當地政府為防疫作業被迫暫停營業。
(時報資訊)
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