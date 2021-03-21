根據《財訊》報導，3月初，大立光與先進光纏訟9年的營業祕密侵害案件，終於以和解圓滿落幕，先進光股價連日狂飆。然而，這一切看在先進光董座高維亞眼裡，卻是百感交集。

3月5日清晨6點半，大立光與先進光先後公告了重大訊息─兩家光學鏡頭廠纏訟長達9年的營業祕密侵害相關案件達成和解。當天下午4點多，先進光再發布另一則重訊─2019年大立光跨海控告惠普、先進光及新鉅科的另一樁專利案件，先進光也已與大立光達成和解。

4天後，大立光再發出一則令外界跌破眼鏡的重磅訊息─斥資5.98億元認購先進光私募普通股，持有15.2%股權，成為先進光單一最大股東。《財訊》報導指出，有了大立光這個世界冠軍大股東加持，先進光股價也一飛沖天，連飆6根漲停，股價來到67.5元，創下2008年以來的新高紀錄。

這番轉折，冤家變親家，不僅讓外界霧裡看花，連先進光董事長高維亞的心境也是五味雜陳。就在3月9日，大立光發布重訊後的隔天，高維亞接受《財訊》的獨家專訪，娓娓道來這一路以來的心路歷程。他也希望透過這樁纏訟9年的案件，可以留給產業界一個前車之鑑，喚醒大家對於營業祕密的重視。以下是高維亞第一人稱的告白：

戲劇張力強 情勢大逆轉 林恩平：早點見面不用這樣

3月5日，大立光與先進光發布重訊說和解那天，我回到公司時每個人都來跟我恭喜，大家都很開心。但我進辦公室把門關起來，坐在位子上真的哭出來了，因為我覺得9年的壓力太大了。我哭了很久，這是人脆弱的一面，我只是不想讓別人看到。

但是我怎麼可能不脆弱呢？我覺得終於結束這場夢魘了，我真的哭到如釋重負，哭一哭又覺得想笑，但笑不出來，因為沒有值得笑的地方，只是真的很開心，這一切終於都結束了。

大約在農曆年後，我們兩家公司和談時，我才跟林恩平（大立光執行長）第一次見到面。想到以前兩家公司這麼針鋒相對，其實我心裡很緊張；沒想到，林恩平一見到我就笑著用台語說：「這條事情卡早見面，今天就不用搞成這樣了。」

敗軍之將，不可言勇。先進光連輸兩個官司（2013年的營業祕密侵害相關案件與2019年大立光跨海控告惠普、先進光及新鉅科的專利著作權案件），我們只是形式上沒輸。

和解，這整件事對先進光是扣分的，我們只是努力讓這個扣分變成是雙贏。和解之後，這一切總算是落幕了，我再也不用去法院。你知道去法院是一件很累人的事，那種內心的累，比肉體的累還恐怖，我都覺得每次出庭，細胞都要死掉兩萬隻以上，因為真的非常緊張。

(中時新聞網)