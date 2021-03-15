電梯市佔率前3大的「崇友實業」，今年發出平均5.2個月的年終，令各界羨慕不已，員工更有抽獎超強運，日前研發部經理吳先生，因上網票選公司為「幸福企業」，僅僅2次投票就中了獎金1萬元，事隔2天，擔任倉管人員的周小姐也抽中大獎，不禁讓人讚嘆這家幸福企業員工的運氣實在太好。

周小姐表示，在崇友實業已經待了16年，崇友真是名符其實的「幸福企業」，老闆對待員工就像家人一般，除了薪資待遇佳，只要公司營運獲利，犒賞員工絕不手軟；員工家屬就學，從國小到大學，都有獎助學金制度、工會每年辦活動凝聚大家的向心力、春節也有賣場提貨券，讓員工開心辦年貨、大採購；員工內部相處融洽，在假日時，也會攜家帶眷相約到戶外旅遊或踏青。

工時穩定、周休二日是周小姐最愛的公司制度，她表示這樣讓她能兼顧家庭生活與工作，自己更努力要在崇友實業做到退休。

「崇友實業」目前招募電梯設備維護技師、電梯升降設備維保技師、電梯設備安裝技師等職務，招募條件為學歷高中職以上，理工科系畢業，電子、電機、機械尤佳，更多工作機會都在1111人力銀行。

(中時新聞網)