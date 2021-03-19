雙方總教練起爭執，葉君璋與林威助隔空交火

中信兄弟於主場迎戰味全龍，投手德保拉6.2局僅失1分非自責分，加上日前頻打雙殺的詹子賢回神，單場3安、3打點，助兄弟5比1贏球，不過此戰有插曲，兩隊總教練因投手的滑石粉引發衝突，葉君璋在場中暴怒，比賽一度暫停。

此戰精華出現在5局下半，當時味全龍投手游宗儒不穩，1次保送、2次觸身球形成滿壘，詹子賢敲出清壘二打，一棒帶有3分打點，結果味全又出現2保送，再度滿壘，陳子豪內野安打追加1分，兄弟取得5比0領先。

羅華韋5局下2出局後接替游宗儒登板，但因為手汗問題大量使用滑石粉，沒想到引來兄弟總教練林威助質疑，上前向主審詢問，這舉動讓龍對總教練葉君璋不滿，還指著兄弟休息室暴怒，不過鏡頭拍到林威助僅面帶笑容，不予回應。

最後兄弟以5比1拿下勝利，詹子賢獲選為單場MVP，他前4戰敲出多達5次雙殺打，受到球迷質疑，這次他站上頒獎台笑說，「2人出局的時候，想說至少不會再雙殺了。」

兄弟球團賽後表示，林威助反映投手羅華韋滑石粉使用過度，過往在二軍也有類似狀況，至於是否要告知羅華韋，決定權在主審楊崇煇。

(中時 )