味全龍新秀徐若熙今天先發4局僅失1分，加上曾陶鎔在3局上敲出滿貫炮，龍隊終場就以7比4擊敗樂天桃猿，中止近期3連敗。

徐若熙首局面對陽耀勳，在滿球數後被他敲出左外野飛球，遭到接殺，中斷開季連續11出局數皆為奪三振的聯盟紀錄，但他接連對林立、廖健富投出三振。

2局下徐若熙接連被林泓育、郭嚴文敲安，林承飛敲出滾地球形成雙殺，但三壘跑者仍跑回來攻下1分。最終徐若熙4局投球用54球，最快球速152公里，投出5次三振、被敲3安、失1分，兩戰共投出16K，只差一次三振就能追平前三商虎涂鴻欽所保持的生涯前2戰17K的土投紀錄。

賽後總教練葉君璋表示，徐若熙此役表現不比前一場差，今天就是看局數還是用球數先到，就將他換下來。徐若熙下一場先發預計是在28日天母主場，屆時同樣會有用球數限制。

只差1局就能取得勝投資格，被換下時徐若熙沒有抗拒，也不覺得可惜，「一切依照教練安排。」他認為今天表現跟上一場差不多，依照著捕手指示去投，「今天用球數滿精簡的是我覺得不錯的地方。」

因擴編選秀改披龍隊戰袍的曾陶鎔，歷經一整年二軍出賽後再回到一軍賽場，今天他敲出左外野滿貫炮，助隊要回領先優勢，這是他相隔1074天再度於一軍開轟，也是生涯第3支滿貫炮，並獲選單場MVP。

事實上當時曾陶鎔握有絕對的領先優勢，但他仍積極攻擊，沒有想要等保送，他說：「之前泰山教練都一直在灌輸我們，三壞球後的那顆球或許是最能攻擊的球，三壘指導教練也是指示我，不用等就打。」

隔了一千多天才又在一軍開轟，曾陶鎔感到十分開心，他說：「去年一整年在二軍磨練幫助很多，讓我跟學弟們又再成長一次。」

味全龍曾陶鎔在3局上敲出滿貫炮，這也是他相隔1074天再度在一軍開轟。（陳麒全攝）

(中時 )