富邦悍將外野手高國輝近期陷入打擊低潮，近6戰19打數只有1支安打，卻吞下10次三振，昨天他被調離先發打線，今天同樣從板凳出發，賽前他坦言：「自己近況真的滿糟糕的。」

高國輝在熱身賽時狀態十分火燙，原以為好狀況就要帶進正式比賽，沒想到前2戰打完後打擊就陷入低潮，從19日起只出現1安，近期更是連13打席、11打數沒有安打。

昨天高國輝被調離先發打線，今天賽前他表示，就是先讓我休息、調整一下，對於自己開季沒多久就陷入打擊低潮，他坦言狀況真的滿糟糕的，「但不知道是什麼情況，許多甜蜜的球不是擦棒就是沒揮到。」

高國輝表示，自己賽後也有看比賽影片做修正，他認為可能是自己的擊球習慣被掌握到，像是什麼球數會打什麼球，「在狀況不好的情況下反而是要多選球，今天也才第10場，不用因為現在表現不好就亂了腳步。」

今天富邦將首度面對味全龍新秀強投徐若熙，賽前被問到會不會怕成為他三振紀錄中的一員？高國輝笑著說：「三振就被三振啊！三振只是比賽中的一部分，就是要把不好的經驗化為養分，不要因為害怕三振而不敢揮棒。」

(中時 )