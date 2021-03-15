中國人民銀行15日公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展人民幣（下同）1,000億元中期借貸便利（MLF）操作和100億元逆回購（附賣回）操作，中標利率均與前期持平。這也是人行連續兩個月等額續做MLF。

中新網報導，3月16日到期的MLF規模為1,000億元，這是繼上個月後，人行再度等額同價續做MLF。

人行從2020年8月起連續五個月超額續做MLF。而在進入2021年後，人行在1月中旬進行了5,000億元MLF操作，但有3,000億元MLF和2,405億元TMLF（定向中期借貸便利）到期，相當於小幅縮量續做。2月人行等額進行了2,000億的MLF續做。

儘管未超額續做，但春節假期過後，銀行間市場流動性平穩，3月以來，人行將每個公開市場交易日的逆回購規模都鎖定在100億元，基本與到期規模等量對沖。鑒於本次MLF操作利率繼續持平，市場普遍預計，3月LPR利率也將繼續按兵不動。

(工商 )