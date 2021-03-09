市議員何文海質疑，市府在筏子溪兩旁設計步道及觀景台，完全未考慮到颱風來襲時筏子溪暴漲的情況，恐花錢卻浪費。（市議員何文海提供）

台中市政府水利局去年規劃筏子溪水環境改善計畫-「筏子溪環境探索導覽場所及生態綠廊營造」，總經費高達5427 萬餘元，於近日開始施工；市議員何文海9日抨擊說，市府在筏子溪兩旁設計步道及觀景台，完全未考慮到颱風來襲時筏子溪暴漲的情況，恐花錢卻浪費。

水利局表示，河道內由之前迎賓廊道混凝土步道改為礫石步道是環境整理的附加工程，主要用意是改善並整理高灘地的髒亂環境，鋪排後的礫石步道於設計階段是由當地NGO團體提議可附帶施工供導覽及體驗使用，礫石步道亦屬軟性臨時設施，除不造成生態衝擊外，於颱洪侵襲後也具有簡易維護性，目前已有當地志工願進行後續維護及恢復意願。

何文海指出，水利局去年規劃筏子溪水環境改善計畫-「筏子溪環境探索導覽場所及生態綠廊營造」，於筏子溪迎賓水岸營造水域環境，提供休閒遊憩及生態觀察空間，使民眾更加親近水域，總經費高達5,427 萬2,000 元，近日開始施工。

何文海說，市府對於筏子溪兩旁綠廊營造設計與規劃立意良善，但市府團隊明顯未深入了解筏子溪，台灣每逢6、7月常會有颱風帶來豪雨及強風，龐大的豪雨量往往造成溪水暴漲；如2012年蘇拉颱風筏子溪暴漲，幾乎快淹過兩邊堤防，當時中府甚至一度封鎖筏子溪周遭橋樑，禁止通行以防民眾發生危險。

何文海質疑，市府在筏子溪兩旁設計步道及觀景台，完全沒有考慮到颱風來襲時筏子溪暴漲的情況，市府將步道設置於河堤之下河川兩旁；未來一旦颱風侵襲台灣，筏子溪因而再次洪水暴漲，現在所設置的步道及景觀極有可能一瞬間化為烏有，甚至可能危及景觀台。

何文海抨擊說，這如同把台中市民的錢都丟進水裡，台中市政府團隊在設計規劃的時候，完全沒有考慮到這樣的情況，或者根本就是為了故意消化預算，而編列的建設案。

(中時 )