新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石，學習施作訣竅、減少機具對自然生態的破壞，侯表示，盼把19條的河川、2條區域排水，能夠讓淨化水質，也能夠同時營造河川的自然生態。

侯友宜表示，新北市除了努力的把汙水下水道接管延伸，讓治水先做好以外，同時在過程當中，希望把19條的河川、2條區域排水，能夠淨化水質，也能夠同時營造河川的自然生態。

中和區藤寮坑溝最主要的是以河川自然生態創造多元水域環境，讓生物種類有一個好的棲息環境，全長750米在都會型態裡面，可以創造跟在鄉下的河川一樣，大家都可以親近，同時兩邊的步道會加寬，讓民眾可以在這裡悠閒地散步。

侯友宜強調，中和區藤寮坑溝絕對是全台灣第一個在都會型態裡面用全觀自然生態工法把它做好，預計今年8月可以完成750米，民眾都能夠在都會看到美麗的自然河川。

水利局表示，於藤寮坑溝利用砌石創造出河川的蜿蜒曲折及急流緩流不同流況變化；並以塊石固床工及深槽中設置塊石等來調整主流深槽流況變化，營造近自然生態河道，提供生態棲息空間。

市府推的河川生態環境營造計畫，針對所轄管之19條河川及2條區域排水，盤點其基本建造物之特性及生態環境現況，選定了中和區藤寮坑溝排水及泰山區大窠坑溪來打造全國生態河川示範區，期望整體串聯及凸顯每個河川流域之生態環境特點，並結合新北市政府推廣生態觀光產業之發展，營造河川自然生態，以提供適當並兼具環境融合的河川生態環境。

(中時 )