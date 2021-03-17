蘇花公路16日下午發生一起重大車禍，新北市新店區復興里里民自強活動回程時，遊覽車在台九線115公里處不明原因撞上山壁，造成6死39傷。新北市長侯友宜也趕抵宜蘭，前往4家醫院探視傷患，並對往生者家屬致上最深的哀悼，他心痛表示，「這一夜，心情很沈重、很不捨」。

車禍發生後，新北市府團隊在第一時間出發前往醫院，協助處理相關事宜，侯友宜則在晚間抵達宜蘭，前往4家醫院探視傷患，也對往生者家屬致上最深的哀悼。侯友宜昨深夜在臉書表示，這起在蘇花公路遊覽車撞上山壁的重大車禍事故，造成6位新北市民的生命消逝、38位市民輕重傷，令人難過與痛心。

遊覽車山壁釀6死，意外現場一片紊亂。（翻攝中天新聞）

侯友宜說，醫院裡許多市民仍驚魂未定，家屬的焦急與不捨他也能體會。他表示，新北市民是我們的家人，請大家一起為他們祈福，希望所有受傷的市民能順利度過難關，早日康復。

侯友宜已指示新北市民政局、社會局，全力協助往生者家屬來辦理後事，目前遊覽車確切肇事原因，則已交由公路總局及交通單位鑑定，待結果出來後，絕對從嚴追究相關責任，並協助求償。

侯友宜也特別感謝宜蘭縣長林姿妙、宜蘭消防的救災救護體系、宜蘭博愛醫院、聖母醫院、蘇澳榮民醫院及陽大醫院搶救新北市民的生命，並給予傷者最大支持與協助。

最後，侯友宜由衷提醒所有市民朋友，不論在何種交通工具上，都務必將安全帶繫好，生命如此寶貴且脆弱，安全一定要擺在第一位。

(中時新聞網)