侯友宜充當老師教新住民國語發音。（王揚傑攝）

新北市新住民超過11萬人，新北市府致力推動新住民各項福利服務，包含開設新住民華語課程，國際扶輪3490地區新北市第二分區為支持市府政策，特別捐助200萬元獎助金，今（23）日由市長侯友宜代表接受，未來獎助金將用於編撰華語學習教材、開辦師資培訓等。

捐贈儀式前，侯友宜充當老師幫6位來自日本、泰國、伊朗等國家的新住民上課，指導大家「包子」、「報紙」的發音，同學對國語輕聲與三聲的分辨上有些吃力，侯友宜只好自嘲自己的台灣國語發音也不標準，引來台下笑聲不斷。

隨後國際扶輪社3490地區總監陳向緯、板橋扶輪社社長陳瑤國捐贈200萬元獎助金予新北市政府，由侯友宜代表受贈，侯友宜也回贈感謝狀。

侯友宜表示，新北市的新住民已有11萬多人，是新北市走向國際多元文化、與國際接軌的重要力量，新住民最困難的第一步就是語言的學習，所以新北市在推動華語學習計畫不遺餘力，非常感謝國際扶輪社3490第二分區板橋扶輪社以華語學習計畫，向國際扶輪社申請獎助金，增加新北市華語學習師資和教材，讓新住民快樂學習，融入新北市的生活。

(中時 )