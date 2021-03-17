新北捷運建設案高居全台之冠，新北市捷運局17日在市政會議報告，2030年新北境內捷運長度將達169公里、154座車站三環六線可達完工九成，侯友宜說，透過捷運將串連北北桃1000萬人口，平均每10萬人可享有3.8座車站，超越東京的3.1座、首爾的3座與新加坡的2.2座。

捷運局長李政安指出，接下來10年，除2022年安坑輕軌預計完工通車外，新北市第一條自辦的中運量捷運系統三鶯線，也預計2023年完工，未來路線延伸至八德段銜接桃園綠線，能緩解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮。

此外，萬大中和線預計2025年完工，新北樹林線以及環狀線南北環，也將於今年中旬發包施工；汐東捷運目標在今年7月底前提送綜合規劃報告，並希望中央核定後由新北自行興建，以早日完成汐止段捷運建設。

李政安也說，軌道建設不僅打造便捷交通，還能透過土地開發均衡區域發展，目前淡海輕軌、新北環狀線、安坑輕軌、三鶯線及新北樹林線已規畫30處土地開發基地，預估開發樓地板面積約179萬平方公尺，引入投資總金額達1210億元，提供超過6500個工作機會，同時挹注捷運建設自償性經費250億元。

侯友宜說，發展軌道建設不是只計算成本有多少，還要試算未來能帶給城市多少榮耀，不是只看運量，城市未來產業大發展才是最重要目標與方向；建設更要搭配在地文化特色，打造如英國貝克街的福爾摩斯車站，讓捷運站不再只是硬梆梆的捷運站。

(中時 )