藻礁連署份數突破法定門檻，勢必能在5月時宣布成案，但政府建設中油第三天然氣接收站心意已決，公投領銜人潘忠政無奈指出，政府應立刻舉辦類聽證會，將所有資訊公告周知，還人民真相之餘，也抓緊時間修改現行方案，而非一天拖過一天，讓許多可行方案失效。

昨日總統府發言人張惇涵將藻礁議題定調為「環境間的溝通」，關乎保育、減煤及減空汙等因素，潘忠政認為，他雖不反對此項說法，但政府明顯對藻礁認知不足，與環團認定的保育價值相違背，才讓三接站順利進入環評，應重新檢視保育機關是否有失職之處，執政黨卻不顧上述問題，單方面強調三接站為現行唯一方案，使人費解。

面對「反三接」就是犧牲中南部人的健康一說，潘忠政反駁，減煤方法有很多，過去環團也提出諸多替代方案，卻被政府一一無視，如今資訊不夠充足，民眾只能看著雙方各說各話，原因在於政府未啟動聽證會機制，由於聽證會具法律效力，政府須依會後結論執行後續方案，環團去年6月曾獲承諾要召開會議，後續卻不了了之。

潘忠政認為，能源轉型不能再等，呼籲政府趕緊舉辦「類聽證會」模式的會議，將所有資訊公諸於世，別再以公投成案後將召開的辯論會當擋箭牌，即便該會無法律效力，至少大眾能得知所有真相，未來公投小組也會成立智庫，找尋藻礁保護、能源轉型的最佳方案。

(中時 )