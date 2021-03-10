蘭陽技術學院今(10)日確定，將從110學年度起停招。高教工會透過聲明表示，全校在校學生仍有577名，專任教師44人，學校資產仍有新台幣9億元，願協助維護師生權益。教育部長潘文忠則說，教育部確實同意校方辦理停招，也會做到維護學生學習權益相關事務。

蘭陽技術學院今日透過聲明表示，將自今年起停招，但不會強制學生轉學和停辦。根據官方統計資料，在校學生人數方面，其中餐飲管理系四技與五專皆有一年級在學新生27名、16名，並有上百名二年級以上學生；建築與室內設計系、數位行校系、機電工程系、時尚美容系、觀光旅遊係、健康休閒管理系，則皆有三年級以上學生共300餘名。

對於校方強調，學生受教權和教師權益都跟停招前一樣，不會有所改變，也不會強制學生轉學，會尊重學生決定。對此高教工會則以新聞稿回應，將站在各大專校院教職員生權益維護立場，盼該校堅守此原則，並維持必要、合乎基準之師資，以確保既有師生應有權益，而校內教職員生若有權益問題，高教工會也願意協助。

教育部下午召開部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪時表示，對於該校提出停招申請，教育部經過審視同意其辦理，對於校內師生權益，教育部也會注意並協助。

至於近來因少子化而傳出多所私校停辦與停招，其中包含台灣觀光學院，潘文忠於此則提到，教育部要求各校務必做到招生註冊率透明化，也建議學生在報考之前，可先到教育部網站，了解學校情況。

高教工會則強調，私立學校董事會若真誠遵循其法律角色，監督累積學校資產用於辦學公益目的，亦應樂觀其成「校產歸公」，使剩餘資產再造用於國家社稷，打造正向退場典範。

(旺報 )