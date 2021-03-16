政府推動2030年成為雙語國家，如何從教育扎根英語教育很重要。教育部表示，將鼓勵中小學英語課進行全英語教學及部分領域實施雙語教學，未來需要大量英語師資，自110年起擴大培育職前與在職教師，預計每年培育1500名雙語師資。

教育部長潘文忠明天將到立法教育及文化委員會進行施政報告，中小學英語教學方面，將運用補助款獎勵機制，以漸進方式鼓勵學校推動英語課採全英語授課，提高學生接觸英語的時間，並善用肢體語言、圖像（表）、多媒體資源等，讓學生習慣於學習環境使用英語，提升聽說能力。

教育部也將推動中小學部分領域實施雙語教學，對於22個地方政府遴選具辦理意願之學校，於藝術、綜合活動、健康與體育等領域實施雙語教學，延伸學生英語學習之領域。

要發展台灣成為雙語國家，需要非常多英語師資。教育部表示，已補助8所師資培育大學設置雙語教學研究中心，研發教材教法，108學年計9校開設雙語教學師資培育課程、322名師資生修習，109學年度增至14校開設雙語教學師資培育課程、計472名師資生修習。

此外，教育部也在109年開辦在職教師雙語教學增能班，計招收150名在職教師，並自110年起擴大培育職前與在職教師，預計每年培育1500名雙語師資。

為增進學生英語口說能力、教育部也將以外加員額方式引進外籍教師，至設置雙語實驗班或推動全英語授課、雙語教學之學校服務。外籍教師需與本國教師共備課程，或進行協同教學，有利於營造校園英語溝通環境，啟發學生英語學習興趣。

教育部也將逐年請各地方政府鼓勵所屬學校，設置雙語實驗班，其課程除英語課採全英語教學，國語文及社會領域採國語文教學外，其他領域應採雙語教學，並於設置雙語實驗班一定年數後，循序逐年提高其雙語教學比率，讓學生養成用英語學習的能力。

(中時 )