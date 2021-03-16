不少人在學生時期都有經歷過熬夜苦讀的時光，為了就是能在考場斬獲高分，錄取好學校。一位女網友發現，還在就讀國中的妹妹為了準備會考，每天都苦讀到凌晨2點才睡，對此表示非常擔心。雖然有上進心是好事，網友卻指出殘酷關鍵，「若要讀到半夜才能考上，代表這間學校根本不適合」。

原PO在PTT《WomenTalk》板上表示，就讀國二的妹妹為了準備會考，現在每天都讀書到半夜兩點，若勸她早點睡，還會不爽。對此，原PO相當擔心，並以自己為例，「以前考基測的時候，我去補習班完回來就是馬上去洗澡玩電腦然後休息，雖然成績沒說很好，至少也有pr 83。」不知道如何勸妹妹早點睡。

文章一出， 網友紛紛表示，「沒睡飽沒用，記憶力非線性崩跌」、「會考就要讀到半夜兩點的話，上高中會很辛苦喔」、「我大考前一個禮拜都早睡養足精神，學習是累積來的，最後一個禮拜抱佛腳不會比較好」、「越大型的考試臨時熬夜越沒用」、「小考還可以，升學大考這種範圍很大的考試，成績是靠長期讀書記憶累積而來的」、「小範圍有用，大範圍沒用」、「大考熬夜沒用，跟唸書態度還有方法有關。大考著重理解」。

不少人認為，學習是要靠累積的，長期熬夜對考試沒有太大幫助，尤其大考更著重考生是否能夠理解；相反地，抱佛腳的行為只適用在小考上。一位網友更丟出驚人見解，「必須經常讀到半夜才能考上的學校，代表這間學校本身就不適合你去就讀。他指出，和國中相比，高中要讀的內容多太多了，若硬逼自己考上一間超出自己能力太多的高中職，將來很容易跟不上同學，「換來的好處是什麼？」

不過，也有網友認為，原PO妹妹至少是熬夜看書，又不是打電動，不用太過擔心。「每個人適合讀書時間不一樣，而且她願意用功也沒差吧」、「又不是壞事 讓她做自己喜歡的事」、「至少有這個上進心吧，妳別管這麼多了」。

(中時新聞網)