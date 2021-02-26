大陸有一名31歲網紅YaYa（施雅欣）是一名「跨性別者」，她在2015年花百萬元進行性別重置手術，完成從小內心就是個女孩子的夢，更跑到泰國跨性別秀場工作，還拿過跨性別選美比賽季軍；日前YaYa在個人YouTube頻道分享新影片，清楚講到從動手術前醫師就說過，將來會「不孕不育」，也間接打臉近期自稱懷孕的台灣網紅「罔腰」。

網紅YaYa在24日更新個人頻道，分享自己如何在過年期間，應對親戚最愛問到的「生育問題」，她說親友明知她是「跨性別者」，仍有比較不長腦的那種，認為YaYa看起來和一般女人沒兩樣，為何遲遲不生小孩；她也不厭其煩地解釋，當初動手術時，醫師就有提醒她，「外型和裡面做得跟普通女生一樣，可以看，可以用，但就是無法生育」。

YaYa清楚明白手術後，生小孩是不可能的事。(圖/ 摘自施雅欣YouTube頻道)

所以從一開始YaYa就十分清楚一個重點，「我是沒有子宮的」，並坦然接受「不孕不育」的事實，她也樂觀地說，「自己活得快樂、舒服與自在才是重點」；儘管和周遭好友們聊過想生小孩的念頭，但她認為無論是「代理孕母」和「形式上的婚姻」，對小孩子成長都沒有愛，所以她覺得「千萬不要」。

不少網友看到YaYa正面的心態，以及她的影片間接打臉近期自稱懷孕的跨性別者「罔腰」，都對她感到讚嘆，「我很欣賞妳，總比某腰胡說八道博取關注好多了」、「加油」、「三觀很正的美女，支持妳」、「妳很努力，謝謝妳的分享」。

(中時新聞網)