台日桌球夫妻檔江宏傑、福原愛身陷婚變風波，福原愛更被日媒拍到，和一名身材高大的男子幽會過夜，而本人也承認此事，不過強調「一人住一間房」。就有網友好奇提問，若是男女獨處過夜不發生關係的機率有多大？對此，就有網友回應，「現實中其實挺高的啊」，更有過來人自曝慘痛經驗，「我碰過女同學說做論文很悶，要我帶她去墾丁玩，還選了一晚2萬多的房間，結果什麼也沒發生」。

原PO今(4日)在PTT上以「男女共同過夜不會發生事情的機率多高」為題發出討論，他認為基本上是很難做到的事情，畢竟孤男寡女共處一室，即便兩人只是純友誼關係，也很可能在當時的氣氛下，天雷勾動地火，兩人就進一步發生關係了，「所以並非不可能」。

而原PO也補充說明，由於昨日爆出福原愛和高帥男在外過夜，所以才讓他相當好奇兩人是否真的是一人一間，而且真的沒有發生任何事情，原PO也說，「實際周遭生活案例中，確實多少有聽聞過，所以並非不可能」，不過讓他好奇這樣的機率有多高。

貼文發出後，就有過來人分享自身經驗，更點出關鍵，這要看對方和自己是什麼關係，「機率高不高我是不知道，不過我就曾經有過幾次和異性獨處，還睡同一張床，也沒發生什麼事，重點是要看對方和你是什麼關係」、「我還真的，共處一室沒發生什麼事情」、「我大學時候跟高中同學去泰國玩，主揪是女生，我就跟她同房了4晚也沒事啊，其中一晚還睡雙人床」。

(中時新聞網)