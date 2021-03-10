位於觀音區的佛教弘誓學院，為加強校內師生的消防安全知識，特地於10日邀請桃園市新坡消防分隊至學院內舉辦防火避難逃生解說，以及教導如何操作滅火器、使用滅火器滅火，共針對70名師生進行宣導。

近年來消防安全逐漸受各界重視，不少工廠火災、住家用火不慎及雜草火警等讓民眾人心惶惶，而消防相關知識卻並非每個人都了解，因此不少校園單位、公司行號都與轄內的消防分隊合作，透過分隊的宣導，讓民眾更加認識火災等逃生避難觀念。

新坡消防分隊10日受邀至佛教弘誓學院進行火災預防宣導，內容包括員工自衛編組演練、用火及用電觀念宣導、認識火災逃生避難觀念、燃氣熱水器安全宣導，並於現場指導弘誓學院內70位師父、院生及相關人員實際操作滅火器。

新坡消防分隊長張家瑋表示，佛教弘誓學院係一提供四眾弟子研修佛法之園地，以提倡智慧增上，入世關懷，激發積極勇健之菩薩精神，推展契理契機之人間佛教為辦學宗旨，另學院為加強院內人員辨識火災危害及注意安全預防措施，以保障工作安全，降低事故發生機率，特別辦理消防訓練課程，同時也特別提醒學院內煮食時，切記人離火熄之原則，且在使用燃氣熱水器、電暖器或相關器具時，應特別注意室內通風及用火用電安全。

(中時 )