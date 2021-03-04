台灣鳳梨銷往大陸訂單，近期因大陸官方檢疫出介殼蟲害問題，被暫時停止，此舉恐衝擊我外銷市場。民進黨立委陳亭妃近日卻批評，過去金鑽鳳梨等台灣蔬果種植技術外流大陸，是國民黨害的，但隨即遭駁斥，將技術外流到大陸的，是民進黨籍的里長夫妻。對此，國民黨台北市議員王鴻薇則回擊，民進黨里長娶陸配不是問題，問題在陳亭妃信口開河，民進黨謊言被網友打臉。

原來，陳亭妃在(2日)受訪時指控，國民黨過去執政時，有很多官員到大陸抱大腿，還將台灣很多優秀的栽種技術外流大陸，還將此大為宣傳，她直言，這苦果是國民黨帶給我們的。

對此，王鴻薇4日在臉書駁斥，陳亭妃身為主要產地的立委，不思如何替農民解決問題，第一時間又只會罵國民黨。但國民黨不執政已經很久了。她想告訴陳亭妃的是，找不到「馬維拉」，又把中國大陸鳳梨栽種技術進步推責給國民黨，那陳亭妃可不可以告訴大家，是哪一個國民黨人把鳳梨技術傳到對岸？

她表示，對於這種「不實指控」，反而有網友找到証據，原來有人發現大陸「海峽兩岸農業合作網」在2017年10月曾刊登一篇文章，是民進黨籍高雄大尞區里長的太太周才娜，把高雄金鑽鳳梨拿到了大陸海南省去栽種。夫妻倆還一起在海南圈地，開啟了夫妻創業之旅。

國民黨台北市議員 王鴻薇 臉書貼文。(圖/翻攝自王鴻薇 臉書)

王鴻薇感嘆，民進黨里長娶陸配沒有問題，陸配回鄉創業也沒問題，問題關鍵在陳亭妃信口開河，只會用罵國民黨，以為就可以轉移焦點。她感謝網友當起福爾摩斯，揭穿「民進黨騙騙騙」謊言。

(中時新聞網)