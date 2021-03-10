《ETtoday新聞雲》民調中心針對近期時事進行民調，中央流行疫情指揮中心已洽購近2000萬劑COVID-19疫苗，預計最快今年3月可以供貨。不過民調顯示，僅有38.3％民眾表示願意儘速施打疫苗，另有51.6％民眾表示不願意儘速施打；原因主要是對效果感到不確定，還有擔心有副作用。

有過半民眾不願儘速施打疫苗，主要的原因以「對疫苗效果不確定」為民眾不願意施打新冠疫苗的主要原因，有39.3％這樣認為，其次依序為「擔心副作用」(38.3％)、「台灣疫情控制得當，不需要馬上打」(21.2％)。

民調再針對回答不願意儘速施打疫苗的民眾追問問題，若未來國人要出國入境其它國家需要提出「疫苗接種證明」，有35.7％原本不想馬上施打疫苗的民眾，改回答表示願意馬上施打，另有56.7％民眾仍表示不願意馬上接種疫苗。

至於放寬外國人來台灣的規定，有高達八成民眾擔心放寬入境規定會增加台灣新冠肺炎境外移入個案，僅16.8％民眾表示不擔心因此增加境外移入案例。

此次民調也針對藻礁公投議題進行調查，民調顯示有高達62.5％民眾表示支持「珍愛藻礁」公投，20.8％民眾表示不支持此公投活動。

至於即將改選的國民黨黨主席大位。民調顯示目前呼聲最高的人選為朱立倫，有27.6％民眾支持其出任國民黨黨主席，趙少康、韓國瑜支持度不相上下，支持度分別為14.1％與14.0％，列居第二名與第三名，江啟臣12.6％。

不過如果改成詢問國民黨支持者對黨主席選舉的意向，支持度最高的則為韓國瑜(30.8％)，其次是朱立倫(30.0％)，趙少康(21.8％)排名第三，江啟臣(12.8％)排名第四。

至於大陸最近對台灣鳳梨的禁令是不是會開始擴大管制台灣農產品，民調顯示有49.9％民眾擔心未來中國大陸擴大對台灣進口農產品的項目管制，另有43.8％民眾表示不擔心中國大陸會擴大管制台灣進口農產品。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年3月3日至5日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,189份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.84％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(110年1月底)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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(中時 )