國民黨主席江啟臣今晚在臉書發文指出，有近7成醫護不願施打首波疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天面對媒體詢問疫苗暫停施打的資訊，竟回答「為什麼要告訴你。」江啟臣呼籲蔡政府應收起傲慢，善盡釋疑的義務，做醫護同仁的堅強後盾。

江啟臣說，中央防疫指揮中心今天公布 32.7％的第一線醫護願意首波接種疫苗。也就是說，將近7成醫護不願意施打首波疫苗。全國醫護同仁，是我們的防疫戰士，保護國人撐過一次次的國際疫情肆虐，但承受最高風險的醫護僅剩3成願意施打，政府有義務進一步了解醫護不願施打的因素。

他說，昨天疫情指揮中心面對記者提問關於疫苗暫停施打的資訊時，竟然回答：「為什麼要告訴你。」蔡政府有責任保護國人，捍衛醫護權利，竭盡所能取得疫苗之外，更應該讓一線醫護與全國人民能夠掌握疫苗的充分資訊。

江啟臣批評，一句傲慢的「為什麼要告訴你？」不只影響政府的信用，更可能讓一線醫護因為缺乏充分資訊而不願施打。

江啟臣強調，「掌握國家機器的執政者有釋疑的義務」這句耳熟的話，是出自蔡英文總統在競選時的承諾。蔡總統的執政團隊，此刻該收起傲慢，善盡釋疑的義務，做醫護同仁的堅強後盾。

(中時 )