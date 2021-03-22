首批11.7萬劑AZ疫苗今(22)正式開打，行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中於上午7點40分至台大醫院打「全台第一針」；稍早蘇貞昌在臉書上貼文公開注射畫面，表示所有進口的疫苗都經過政府檢驗，政府也會審慎觀察所有接種人員的健康狀態。

蘇貞昌在臉書中指出，在專家小組建議、台大醫院協助下，他早上已經接種第一劑COVID-19疫苗。

第一線的醫護人員也已經開始施打，蘇貞昌指出，這個疫苗保護網也會越來越大，目標是建立群體免疫，和全世界一起對抗疫情。而所有進口的疫苗都經過政府檢驗，蘇貞昌表示，政府也會審慎觀察所有接種人員的健康狀態。請務必配合指揮中心的防疫指引，為台灣守下最後一局。「有政府、請安心」

蘇貞昌注射疫苗畫面。(行政院提供)

今早完成疫苗接種後，蘇貞昌接受媒體聯訪，非常感謝指揮中心和台大的安排，「我在預定的時間完成第1劑的注射，還給我一張卡，請我在預定時間注射第2劑，全國第一線醫護人員也是這樣的情況。」

蘇貞昌表示，今早打疫苗的是左邊手臂，沒有任何疼痛、痠痛，經過半小時休息，現在狀況良好，沒有不舒服、沒有發燒，也遵照醫師交代，多喝開水，多休息，第1點一定遵辦，第2點可能比較有困難，儘量多休息，「希望我沒有任何狀況，希望大家看到我也可以安心，政府進口的疫苗經過安全檢查後，一定保護第一線人員，未來也會積極努力，一方面國內研發，一方面爭取疫苗進口，保護國人同胞，希望大家一起合作，讓我們防疫第一、經濟第一、台灣第一、永遠第一。」

(中時新聞網)