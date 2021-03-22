台灣首批取得的11.7萬劑牛津AZ疫苗終於開打，行政院長蘇貞昌閉門搶下「全台第一針」的頭香，讓原本打算藉此安定民心的好意打了折扣。

目前全球已有100多個國家開打後，台灣直到3周前才有了從南韓意外飛來的AZ疫苗，自然振奮人心，於是何時開打？誰最優先施打？成了全民期待及關注問題。

早在疫苗還未到來，中央疫情指揮中心就已安排好接種順序，指揮中心也多次告知國人已透過各種管道採購多種疫苗，可惜的是迄今只有AZ疫苗一種選擇，由於全球陸續傳出AZ疫苗副作用停打，讓首先施打醫護人員意願並不高。

為鼓勵民眾施打和安定民心，包括美國正副總統拜登、賀錦麗、日本首相菅義偉、以色列總理納坦雅胡等多國元首都率先公開施打宣導，泰國總理帕拉育更是東南亞國家第一個施打AZ疫苗的領袖。

反觀台灣，在疫苗到貨有限之下，指揮中心一開始強調須依規定由醫護先打，指揮官陳時中也只是第二優先，直到日前才接受專家會議意見和蘇揆一起提早開打，更在開打前，規畫早全台各醫院15分鐘，打下全台第一針。

只是兩人未在媒體見證下捲起衣袖公開示範，僅事後將照片張貼個人臉書搞內宣，如此關廟門搶頭香，反而顯得沽名釣譽，儘管蘇揆可能擔心影響醫院作業，或憂心功高震主、搶了蔡總統風采，但總讓人覺得這一針少了公信力。

這就如同疫苗採購一再遭質疑黑箱，既然陳時中強調採購過程讓大家知道沒問題，還說調閱如果只是滿足好奇心，對防疫並沒有什麼幫助，但全民至少要等半年後才有可能打到國產疫苗，若心中沒有鬼，就算滿足大家好奇心又何妨呢？