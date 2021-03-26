瑞典知名成衣品牌H&M以新疆對少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」為由，取消採購新疆棉花，引來大陸抵制，不少藝人馬上終止與H&M的代言合約。但從過去類似案例來看，並非新疆出了什麼事，而是玩政治有利營銷。

不管現在的H&M或2018年D&G（杜嘉班納），或更早的Adidas、Nike，都曾被貼「辱華」標籤。但事件一出，後續的發展如出一轍：撤廣告、找理由、總字輩道歉，一年半載事態淡化，民眾就忘得一乾二淨，但企業營收直線上升。

回顧D&G「辱華」過程便知其中奧妙。2018年D&G推出辱華廣告，一位女士拿筷子「窘迫」地夾披薩吃，暗示中國人不懂餐飲禮節，不久被檢舉辱華，但D&G的CEO口出誑言「中國是個屎國」。後果可想而知，民族情緒高漲、網路一片撻伐、全民抵制，明星及品牌大使迪麗熱巴解約代言。中國大陸看似勝利了，D&G大陸年營業額半年下跌近50%，《富比士》當年公布全球億萬富豪榜，D&G兩位創始人身價縮水150億美元，雙雙跌出排行榜。

但戲還沒完。1年後D&G所有店鋪大打折，米蘭大秀重金邀18位大陸代言人到場。可不是，精心布局戲碼重點在下半段。D&G一舉占據網路聲量第一，躍升知名品牌前茅，更創造大量的銷售紀錄。事後D&G的CEO說得坦白，「不用擔心中國市場，他們是幫我們營銷的螞蟻，一夜之間中國人就都知道了我們的品牌，以後利潤將會彌補我們這次的失誤。」

所以，不是新疆出了什麼事，不是H&M真了解棉花田種植過程，更非品牌老總清高到不顧最大市場的利潤，而是為了自己的利益。因營銷手法早證明，玩政治是賺錢的捷徑。