經濟部長王美花24日宣布自4月6日起，台中和苗栗將採分區停水「供五停二」限水措施。10天前王美花曾經承諾5月之前供水不缺，不料這麼快就跳票了。

去年無颱風、降雨不足，外界已不斷提醒政府要及早做準備，7、8個月過去了，台灣終究還是逃不掉缺水的惡夢；儘管中南部水情普遍不妙，但經濟部的「限水起手式」，挑的就是藍營執政的台中市和苗栗縣，難免給人不少政治聯想。

儘管這2天全台都出現不小雨勢，但經濟部評估仍無法紓解水庫嚴峻狀況，因此經24日旱災旱災中央災害應變中心跨部會議決議，台中、苗栗地區轉為紅燈，並採分區供五停二措施，節水率將由11%提升為15%；新竹則仍維持原來的橙燈。

新竹市長林智堅昨天一早說，新竹缺水情況非常嚴重，下午則表示，新竹還沒有到停止供水的情況。關鍵時刻，綠色還真是令人羨慕的顏色。

不同政黨執政縣市在中央眼裡確實「大細漢差很多」，例如台中市在兩周前進行抗旱演習時，市長盧秀燕就公開向中央喊話，在缺水嚴重的大台中地區，中央竟然只分配了一部QWater機動淨水設備，一天供應15噸民生用水。大台中一天用水超過百萬噸，一部QWater怎麼夠用？盧秀燕大聲疾呼，請中央趕快調度相關設備，讓台中可以及早對缺水問題進行必要的部署，但未獲確實回應。

缺水缺電，都是台中遭殃。珍愛藻礁公投成案在即，蔡政府恐嚇台中人，中火燃煤發電會燒好燒滿，如今最早進入分區限水的又是台中！

台中人用肺發電之餘，如今還要領先全台承受限水之苦。台中人如此悲情，難道是民進黨對台中市民沒有延續綠色執政的一種變相懲罰嗎？