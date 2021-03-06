南韓去年有部黑色喜劇《政客誠實中》，講述一名國會議員因故喪失說謊能力，對任何人只好說實話，讓幕僚好煩惱。台灣也有一位陳時中，差別在於他擅長講空話，也慣於把話講一半；講對了算他的功勞，講錯了也沒人怪得了他，就連捉襟見肘的國際疫苗採購政策，也能靠著話術把問題變不見。

陳時中擅於政治操作，聲名遠播，他總能臉不紅、氣不喘，把有變沒有、再把沒有變成有，讓一件事彷彿進入有與沒有之間，讓人百聞不如一見。

例如，台灣何時能施打疫苗？陳時中2月8日說，台灣將取得由COVAX配送的20萬劑AZ疫苗，最快3月接種。直到近日，被追問是否能如期開打，他卻說「我沒有這樣講」，「我是說疫苗進來7天後可以打」。每當陳時中被追問疫苗配送進度，他的標準答案始終是「最快下周」，迄今過了大半月，依舊無消無息。

更讓人膽戰心驚的是，原本鮮少提起國產疫苗的陳時中，近日突然誇讚國產疫苗成果，一下說7月可量產，一下說年底產能可達1.2億劑。然而，國產疫苗仍在試驗階段，但按照陳時中的說法，好像7月一到就能全民打疫苗，這既是缺乏務實的立論基礎，更有轉移國際疫苗採購不力的焦點之嫌。很難想像，假若國產疫苗未能在7月上路，兩頭空的陳時中又要發明什麼新話術？

相信多數老百姓都能理解台灣在國際上有其困境，不會硬要政府在疫苗採購能飛天遁地，只要把現況講清楚，大多能共體時艱。只是，若老是含糊曖昧講大話，不時含沙射影操弄反中情緒，久而久之，百姓的惡感勢必與日俱增，過去1年累積的防疫信賴很快就會坐吃山空。