與同黨發言人顏若芳爆出「同居」緋聞的民進黨立委王定宇，再被爆財產申報紀錄疑有問題，去年與前年申報資料竟然相同。王定宇先說是監察院誤觸資料所致，強調這是烏龍一場，但監察院隨即打臉王定宇，表示網路財產申報只有本人經手，監察院不會誤觸。說也奇怪，從緋聞到財產申報，王定宇的「巧合」與「烏龍」特別多，問題是他越扯越離譜，說的話還有人相信嗎？

王、顏只是房東與房客關係的「分租房間」說法，在網路上已傳為奇談，王定宇目前嘴硬不認，但他放著便宜便利的立法院宿舍不用，卻跑去分租單身女子的住所；兩人都說偶而才會去住，卻非常「巧合」地被拍到連續多日同進同出，而且浴室只有在主臥室，2人同時都在，王要如何洗澡？王又推說「老婆都知道」，但老婆卻未吭聲。

這些違反常情常理的理由，王定宇就是說得出來，這已不只是挑戰一般人的智商，根本已是侮辱大家的常識了。現在各種疑雲仍在翻騰，未來是否還會出現更驚人的內幕，外界正等著瞧。

更荒謬的是，像這樣男女主角有來頭、情節特精彩的大新聞，所有媒體當然是報導揭密唯恐不及，唯獨綠媒的三立和民視兩家新聞台非常有默契地沒有報導，最愛說長道短扯是非的綠媒政論節目，當然也不敢談。

王、顏二人都是三立老闆海董力捧的愛將，連民進黨各派系都要讓他幾分，哪個白目的綠媒敢報導？而且NCC「果然」也很識趣地乖乖噤聲。民進黨一向擅長大內宣，但碰到這種桃色大糗事，大內宣就轉為大內瞎，從政客到綠媒，大家一起裝瞎裝聾作啞，只想笑罵由人，自欺欺人。