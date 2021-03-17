日前日本西本貿易公司（Wismettac）公告，因台灣外銷至日本的香蕉被驗出百克敏（殺真菌劑）超標6倍，公告回收。農委會農糧署副署長姚志旺坦言確有此事，但僅為個案，其餘的貨櫃均合格。但本月起台灣鳳梨被大陸禁輸入，執政黨高調批陸並發起「吃鳳梨救台灣」活動；如今香蕉被日本退貨，執政黨反應卻天差地別，國民黨立委李德維狠酸：「難道香蕉不比鳳梨自由？」

李德維15日在臉書發表《鳳梨與香蕉》一文表示，大陸上月底宣稱因多次驗出介殼蟲，禁止台灣鳳梨輸入，民進黨公職民代、親綠名嘴側翼，口徑一致祭出「政治處理」，除了「膝反射式」的痛批對岸打壓，外加梗圖拚命狠刷，集結所有資源宣傳要大家一起吃「自由鳳梨」。李痛批，蔡政府的「大內宣」更是欲罷不能，農委會高調宣佈4天賣出4萬噸，反而凸顯民進黨政府花了2.5億成立的台農發，4年只賣4千噸，根本瀆職。

李德維指出，府院黨上周末再度「大內宣」炒作「台灣香蕉進軍東京奧運」，卻馬上傳來農藥超標6倍被退貨的消息。但相較於對大陸大發雷霆的狠勁，農委會主委陳吉仲這回卻反過來教訓自己農民。大陸禁台灣鳳梨，陳說：「不符國際作法」；日本退台灣香蕉，陳則說：「業者拿不合格商品充數」。

蔡政府對大陸、日本的雙重標準，讓李德維直言：「難道香蕉不比鳳梨自由？還是種植香蕉的農民們，得先確認自己的台灣價值？」

文章一出，網友紛紛回應：「本日金句：香蕉不比鳳梨自由」、「逢中必反，逢日必軟」、「鳳梨外銷大陸被驗出蟲害問題，民進黨罵大陸。香蕉外銷日本，被驗出有農藥殘留，民進黨罵台灣農民。民進黨就是雙重標準雙標黨」、「一看到日本大哥哥就不敢罵了吧！」

(中時新聞網)