台灣在中南美洲唯一友邦巴拉圭近日傳出新冠肺炎疫情嚴重，巴拉圭政府為減輕民怨壓力，現在傳出跟大陸接洽購買科興疫苗做為應急。我外交部指出，基於友好邦誼，台灣將透過管道協助巴拉圭取得疫苗。港媒評論直言，國際社會現實又冷酷，面對疫情與疫苗的窘境，巴拉圭必會重新檢討與台灣的邦交價值，轉向也恐只是「時間問題」。

根據巴拉圭衛生部數據，全國有約18萬人感染新冠病毒，死亡超過3千例。巴拉圭也希望參加COVAX全球疫苗分配計劃，但全國7百萬人口預計只能在第一輪分配中獲得3.6萬劑疫苗，與智利獲得大陸提供的800萬劑相較，顯得微不足道。

香港媒體《中評社》17日評論表示，去年4月，巴拉圭反對黨7位參議員曾聯署提案，要求巴拉圭立刻與中國建交，以爭取大陸提供醫療防疫物資及農產品外銷大陸市場，這項提案當時被以9票之差否決，但已充分凸顯台灣與巴拉圭邦誼的內部壓力，評論更直言這件事「已令台灣驚出一身冷汗」。

評論指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日與巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）通電話，呼籲其持續與台灣合作，從美國的關注可見已嗅到問題的嚴重性。評論強調，在疫情與疫情的雙重交迫下，巴拉圭重新檢討與台灣的建交價值，一點都不意外，畢竟美國囤積疫苗不願伸出援手，台灣則連自己都必須向外求購，國際社會是現實並冷酷的，巴拉圭的變心也只是時間問題。

(中時新聞網)