COVID-19疫苗在台開打，宏達電宣布與疾管署再度合作，由宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ與疾管署合作建置「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報系統」，即日起民眾使用疾管署官方[email protected]疾管家同時，也能回報疫苗施打後健康狀況及獲得即時關懷提醒。

疾管署自2017年即開始與宏達電健康醫療事業部DeepQ團隊展開為期3年的合作計畫，提供國人疾病服務網路，雙方合作第一年即推出「疾管家」透過AI每日推播來自官方的即時醫療疫情訊息，以及透過簡單互動就能得知所有與疫情相關資訊，發揮防疫抗疫積極效用。另同時也先後推出「疫止神通」，可以掌握居家檢疫者與居家隔離者的健康狀況，指揮中心也施行「雙向簡訊」通報機制。

宏達電副總經理盧佳德表示，隨著國內COVID-19疫苗開打，疾管署與宏達電共同推出「Taiwan V-Watch 疫苗接種-健康回報系統」，將以醫療專業角度提供和收集資訊，並協助民眾定期追蹤疫苗施打狀況及健康回報。

即日起民眾透過「Taiwan V-Watch 疫苗接種-健康回報」系統註冊完成後，系統會根據使用者的接種日期，用推播的方式告知須回報健康狀況的日期，民眾藉由填寫簡單的問卷即完成健康回報，系統並會根據使用者所回報的情況給予適合的關懷與回應，或建議至醫療院所尋求協助或諮詢。

除了健康狀況回報功能，「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」系統建立完整疫苗廠牌資料庫，會根據使用者的疫苗廠牌，自動計算該疫苗下次的接種日期，並提前發出提醒，方便民眾提早安排第二劑接種時間。

(工商 )