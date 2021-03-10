王定宇遭爆與顏若芳「同居」，有時頻率更高達「1周5夜」。(圖／顏若芳臉書)

民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，雖澄清是房租與房客關係，但緋聞案越演越烈，且王定宇並未現身對外界所有猜測做出解釋、持續神隱中。退役少將于北辰今(10日)斷言，這件事一定有黨內的人在背後插刀，為何他現在不回話的原因，正是因為他正在想自己得罪了誰，「我覺得風暴正在開始」！

王定宇9日遭週刊爆出同居疑雲時，原訂當天上午在台南歸仁服務處舉辦挺鳳梨農記者會，但報導曝光後急喊卡，服務處解釋是因鳳梨預購數量已超過預期，怕影響其他品項而取消，但外界則是解讀王定宇是在避風頭。

針對王定宇的行為，于北辰10日在TVBS政論節目《新聞大白話》中提出質疑，王定宇是不是做的太誇張，讓在台南有任何企圖的人不爽了？當立委還不夠還想搶台南市長位置，會不會有人不開心?他說，因為這些爆出來的事情是國民黨找不到的，根本沒有辦法找到他住哪、去哪、坐什麼車。

因此，于北辰直言，王定宇一定是被自己黨員同志看到，然後一定有黨內的人在背後插刀，畢竟他行事太囂張又大膽，他的企圖心讓別人受到威脅。至於，為何王定宇現在不回話、不發言，于北辰分析，「他現在正在想，我得罪了誰、我到底得罪了誰？本來都是好朋友，怎麼突然有人把他爆出來，他也在找是誰」。

最後，于北辰針對此事說出一句結論，那就是「我覺得風暴正在開始」。

(中時新聞網)