民進黨立委王定宇爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，兩人雖稱是分租，仍引發各界質疑。（合成圖／摘自王定宇、顏若芳臉書）

已婚民進黨台南市立委王定宇遭週刊直擊頻繁出入同黨發言人顏若芳住處，疑似「同居」，兩人都解釋是「分租房間」關係，但該說法備受質疑。台南市議員謝龍介今(10日)在節目中忍不住說出台南鄉親的看法，很多人都說事情總是會被拆穿，夜路走多可能會遇到鬼。而同樣是節目來賓的資深媒體人陳揮文則是忍不住大笑。

此事件爆發後，王定宇、顏若芳都未出面，王的岳母則力挺女婿，直斥「絕對不可能，這一定是別人亂講的。」且王原訂9日上午在台南服務處舉辦挺鳳梨農記者會，但急喊卡，服務處解釋是因鳳梨預購數量已超過預期，怕影響其他品項而取消，外界解讀王是避風頭。

談到王定宇租屋事件，謝龍介10日在TVBS政論節目《新聞大白話》中諷刺地說，「我真羨慕台北市房東都真親切、服務這麼好、租金這麼甜，我也想在北市租一間，方便北上錄影，但計算費用後，一周只住一兩晚，根本不划算，不如住飯店，我都去住國軍英雄館」。

至於，此次王定宇被拍到和顏若芳「同住」事件後，謝龍介透露台南鄉親的反應，「你們在台北聽到很少，我們在台南聽到很多，你去問里長一清二楚，還有今天台南市議會開臨時會議，同事坐在後面、什麼黨都有，就說王定宇總是會被拆穿」；謝龍介當場也向其他人說「夜路走多可能就會遇到鬼」，結果其他人又脫口說出，拖這麼久才被抓包，算王定宇很會擋。

聽完台南鄉親的反應後，節目中的另一位來賓陳揮文則是忍不住大笑。

(中時新聞網)