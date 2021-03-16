立法院衛環委員會立委昨（15）日前往桃園大潭藻礁現場視察，意外引發能否踩藻礁爭議，對此，經濟部長王美花今受訪時表示，昨天去的是G1區，有進行相關的生態保護，不過昨天人實在太多，「但沒有說不能進去」。

王美花今赴立法院備詢，會前受訪時表示，針對昨天立委去的G1區，包含G2區中油有做相關的生態保護，要進入該區也有規範，當地的漁民也會到該處捕魚，所以也有一些管制。

「昨天人實在太多，但沒有說不能進去」，王美花說，以目前的規範是可以進去的，只是昨天人太多，基本上規範就是為避免人太多造成破壞，但若有專人帶領，且沒有額外的東西，應該沒問題。

國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍召開「蔡英文治國無方 只會州官放火 縱狗亂咬人」記者會。（圖／摘自國民黨立法院黨團臉書）

綠營被藍營打臉「踩藻礁」的戰火仍延燒。民進黨立委鄭運鵬昨稱，「不解」擔任衛環召委的國民黨立委陳玉珍「以保護為名，踩進去礁岸是什麼意思？」，引來砲火反批，國民黨團今日上午召開「蔡英文治國無方 只准州官放火 縱狗亂咬人」記者會回擊。

而鄭運鵬隨後又在臉書表示，國民黨要開記者會，「我判斷是罵我」，並強調自己是表達「無法理解」踩藻礁的做法，怎麼一覺醒來，變成是「不踩藻礁的人是錯的」呢？

(中時新聞網)