立法院衛環委員會上周18日處理臨時提案，國民黨與民眾黨立委提案成立「疫苗採購調閱專案小組」，今日(22)衛環委員會民進黨團欲透過確認議事錄方式阻擋調閱小組成立，國民兩黨現場交鋒不斷，火藥味十足。

衛環委員會今邀請環保署進行業務報告並備質詢，不過質詢前民進黨為確認議事錄引起現場爭執，其中民進黨立委蘇巧慧與陳玉珍隔空交火最為吸睛，蘇巧慧痛批陳玉珍若疫苗採購調閱小組成立，國民黨會「洩密」破壞疫苗採購，民進黨立委黃秀芳也在一旁以相同說詞助攻，陳玉珍回嗆「民進黨是在怕什麼」「擔心破壞某些人的利益輸送嗎？」現場國民兩黨立委即搶佔主席台，發生嚴重推擠。

帥一出，眾將遂加入戰局，藍委陳以信表示，既然民進黨擔心就調錄影帶出來受公評；藍委洪孟楷也說，成立調閱小組就是破壞疫苗採購，民進黨以前難道沒有成立調閱小組？

蘇巧慧在戰局中不斷重複「如果這麼正當就不會18秒就通過。」

藍委林為洲指出，上禮拜成立調閱小組的時候民進黨一堆人根本不在現場，結果表決輸了就要翻案，「拜託，國民黨現在常常表決輸，這次難得一次表決贏了就讓我們贏是會怎樣？」

綠委洪申翰在旁強調陳玉珍18秒通過臨時提案是不正當議事主持，林為洲不解，人不在現場結果怪別人不正當？洪申翰即提高聲量不滿表示，「當時我是在樓下坐電梯上來！」洪孟楷回嗆，該開會不來開會，人在樓下就是承認不在現場。

藍委鄭麗文表示，民進黨有立委不斷介入疫苗採購，是為了發國難財，要求民進黨告訴國人究竟是哪位立委才是真正在破壞疫苗採購，「一定要把疫苗害蟲揪出來。」

(中時 )