珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政今天證實，農委會主委陳吉仲在23 日下午透過臉書發訊息邀請會面，環團同意見面，但時間和地點仍待討論。

珍愛藻礁公投連署達標後，陳吉仲原訂8日要與環團對話，但環團因後續連署整理工作無瑕會面，臨時喊卡。

陳吉仲昨天下午接受媒體聯訪時說，一直跟環團朋友保持聯絡，原本連署書送出前就預定見面，後來他尊重環團，決定在18日送出連署書後，再安排時間溝通。

陳吉仲提到，環團朋友和他的理念都一樣，都是要非核家園、減煤、降空污、保護藻礁，在這樣的共識下，絕對有辦法找到雙贏方案，學術界30日將在中興大學舉辦論壇，經濟部等相關單位都會全程參與。

陳吉仲說，希望透過對話找到雙贏方案，任何時間都願意坐下來和環保團體溝通，尋找一個最好、可行方案。

潘忠政今天證實，陳吉仲在23日下午透過臉書發訊息邀請會面，希望能聊一聊，談論議題包含藻礁及能源轉型等。

潘忠政說，自己與陳吉仲原本就是臉書好友，經過討論，環團也同意見面，但見面的時間、地點及形式都在討論中，還未確定。

(中央社)