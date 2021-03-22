藍委陳玉珍上週主導通過成立「疫苗採購調閱小組」，引發今日上午衛環委員會藍綠爭執，綠委蘇巧慧等11人隨即緊急召開記者會表示，將針對提案成立專案小組提出臨時動議，等疫苗打完後再處理，蘇一度開嗆，國民黨急著要求公開價格，不符合國際慣例。

陳玉珍本會期擔任衛環委員會召委，上週四通過臨時動議，成立小組調查疫苗採購，蘇巧慧表示，過去一年台灣政府認真做事，立院用力監督，打出世界好成績，今天疫苗開打，但立院衛環委員會卻還要來爭執上次開會狀況，都是因為陳玉珍上週根本讓人不知道要表決什麼案子。

蘇巧慧指出，陳玉珍的提案從頭到尾只宣讀了20秒，2分鐘內完成表決，現場的人都不知道是什麼案子，也沒有給在場委員有討論空間，當委員要求討論、表決、停止討論時，也不讓在場委員有表述空間，照理此案應該無效，卻強行通過，今天記者會目的，就是要撥亂反正。

蘇巧慧說，國民黨上次主張召開秘密會議，不僅要求公開疫苗契約的價格，還要成立調閱小組，今天在委員會又用打群架的方式，讓人質疑國民黨為何急著要知道疫苗的採購價格，在此要嚴正譴責國民黨。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，國人能夠安全取得疫苗是主要方向，短時間內要對外公布疫苗採購價格，恐違反國際慣例。今日上午委員會的爭執讓人遺憾，也希望委員會能按照我們希望的方向進行。

民進黨立院黨團書記長羅致政指出，從主席宣布臨時提案、表決，只有30秒的時間，事先也沒有提供提案文件，就強行表決，在場委員有異議，主席也不處理，國民黨偷雞摸狗的作法是在怕什麼？上午委員會混亂之中，藍委鄭麗文用手指著陳瑩，在過程中也不小心劃傷綠委洪申翰。

洪申翰表示，本週輪值衛環委員會召委的綠委陳瑩上午在主持會議時，藍營立委動手去搶麥克風，自己當時為了保護陳瑩及維持議場秩序，所以才回搶麥克風，但藍營卻用暴力、破壞的方式擾亂，自己支持嚴格監督，但反對違法的方式。

(中時 )